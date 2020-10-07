В Керчи нашли гробницу основателя российской археологии

Открытие сделали при реконструкции комплекса Большой Митридатской лестницы, сообщила пресс-служба «Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника».

Во время благоустройства смотровой площадки ученые обнаружили фундаменты часовни, воздвигнутой над могилой Керчь-Еникальского градоначальника Ивана Алексеевича Стемпковского, после чего был найден и склеп из камня-ракушняка, в котором находились его останки. Археологи уже вскрыли его и приступили к изучению уникальной находки.

Часовня рядом со склепом была возведена по завещанию Стемпковского и стояла на вершине горы Митридат с 1834 по 1944 годы. За 110 лет часовня пережила Крымскую войну, Первую мировую, эвакуацию частей Русской армии Врангеля в ноябре 1920 года, когда у часовни прошел последний молебен для покидавших родину.

В годы Великой Отечественной войны часовня была практически полностью разрушена, в 1949-м ее остатки снесли.

«Монументальная часовня над могилой Стемпковского, сооруженная после его смерти в 1834-1835 годах, проектировалась как неотъемлемая часть единого комплекса Большой Митридатской лестницы, к созданию которого причастны видные архитекторы Дигби и Торичелли. Часовня являлась архитектурной доминантой города, формировала его неповторимый облик. Вместе с Большой Митридатской лестницей и зданием Музея древностей она символизировала связь русской Керчи, раскинувшейся у подножья горы Митридат со столицей древнего Боспорского царства - Пантикапеем - центром первой государственности на территории России», – приводит пресс-служба музея слова заместителя гендиректора Натальи Быковской.