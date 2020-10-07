Оперный певец Владислав Пьявко умер в 79 лет

О смерти народного артиста СССР сообщается на его странице в Facebook.

«Вчера вечером этот мир покинул Владислав Иванович Пьявко, народный артист Советского Союза», – говорится в сообщении.

Владислав Пьявко родился в Красноярске 4 февраля 1941 года. В возрасте 14 лет, в 1955 году, начал работать водителем в Норильском горно-металлургическом комбинате.

Свой путь в искусстве Пьявко начал с роли статиста в Норильском заполярном театре драмы им. Маяковского. С 1960 по 1965 год учился в Государственном институте театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС) по классу пения у С. Я. Ребрикова, после чего выдержал конкурс в группу стажеров Большого театра.

С 1966 по 1989 год был солистом Большого театра, затем до 1996 года был солистом Немецкой государственной оперы. Преподавал в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского и в Московской государственной консерватории имени Чайковского.