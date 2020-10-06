Пропавший по вине американских мошенников холст Рериха всплыл в Лондоне

06.10.2020
Картина «Печоры. Вход в монастырь» будет выставлена на торги, сообщает РИА Новости.
Известно, что это уникальное для Николая Рериха произведение: большая часть его картин написана на небольших фанерных досках, но «Печоры. Вход в монастырь» представляет собой монументальный холст. В 1904 году полотно было привезено в США для участия Сент-Луисской Всемирной выставке, но оттуда уже не вернулось.
Выяснилось, что предприимчивый организатор экспозиции втихомолку распродал все картины русских художников и исчез с деньгами. Более 115 лет шедевр считался утраченным либо попавшим в собрания частных коллекционеров.
О том, что утерянная 115 лет назад картина найдена, сообщил глава аукционного дома Уильям Макдугалл. Его компания MacDougall’s специализируется именно на русском искусстве.
Аукционист отметил, что появление данного произведения на торгах – большое событие для российского арт-рынка, а также для искусства и культуры России. По его мнению, для нашей страны это уникальный шанс вернуть шедевр на родину. Торги назначены на 15 октября.