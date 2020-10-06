На дне Финского залива нашли баркас с колоннами для Казанского собора

06.10.2020
Две гранитные заготовки уже подняты на поверхность, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
Учёные оценивают их возраст примерно в 200 лет. Они полагают, что это те самые гранитные глыбы, которые в начале XIX века планировали использовать для внутреннего украшения Казанского собора Санкт-Петербурга.
Баркас, перевозивший гранит, затонул тогда под Выборгом всего в 50 метрах от берега. Директор выставочного центра «Эрмитаж-Выборг» Александр Костенко отметил, что сам баркас также частично сохранился и представляет большую историческую ценность.
Десятиметровые гранитные столбы будут включены в экспозицию местного отделения Эрмитажа и в реестр объектов культурного наследия. Части баркаса также планируется привести в порядок и выставить в рамках экспозиции.
Каждый из гранитных столбов весит не менее 45 тонн. Известно, что колонны Казанского собора изготавливались из особого гранита рапакиви — его специально везли из Финляндии.