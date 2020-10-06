Режиссёр «Средства Макропулоса» и «Голубой чашки» скончалась в возрасте 94 лет

06.10.2020
В сообщении говорится, что известная советская актриса, прославившаяся также как режиссёр фильмов и фильмов-спектаклей, умерла на 95-м году жизни. Коллеги выразили соболезнования родным и близким Майи Алексеевны.
Москвичка Майя Маркова родилась 22 марта 1926 года в Москве, в 1949-м окончила ВГИК и начала работала режиссёром на Центральном телевидении. Занималась организацией трансляций передач парадов с Красной площади по интервидению во время проведения Международных фестивалей молодёжи и студентов.
Как режиссёр сняла фильм-спектакль «Сказка», также выступила сорежиссёром фильма «Голубая чашка» по повести Гайдара. Также принимала участие в создании фильмов-спектаклей «Заячья школа», «Таланты и поклонники», «Парень из нашего города». Ещё одной работой Марковой стал фильм-спектакль «Средство Макропулоса» совместно с Владимиром Монаховым.
Как актриса известна ролью сестры главного героя Лиды в чёрно-белом фильма Василия Журавлева 1947 года «Мальчик с окраины».