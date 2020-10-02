В Улан-Удэ прошло совещание по реализации нацпроекта «Культура» в субъектах ДФО

Мероприятие провела замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, сообщает пресс-служба ведомства.

Мониторинговое совещание с представителями регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) по реализации национального проекта «Культура» состоялось в Государственном русском драматическом театре им. Н. А. Бестужева в Улан-Удэ.

В совещании приняли участие главы органов исполнительной власти в сфере культуры всех регионов ДФО. Участники обсудили достижение показателей нацпроекта, а также планы и перспективы его последующей реализации.

«Сейчас нам необходимо скорректировать паспорта региональных проектов в соответствии с национальными целями, определенными Указом Президента о национальных целях развития России до 2030 года, а также провести декомпозицию показателей нацпроекта и федеральных проектов по субъектам», – отметила Ольга Ярилова в ходе открытия совещания.

По итогам 2020 года не будет учитываться один из основных показателей нацпроекта – посещаемость учреждений культуры, рассказала замминистра. Вследствие пандемии и ограничительных мер этот показатель пришлось обнулить, пояснила она. «Правительством уже одобрена наша просьба не учитывать его в этом году», – отметила Ярилова.

В 2020 году на реализацию мероприятий нацпроекта регионам ДФО предусмотрено 774,97 млн рублей, которые пойдут в том числе на закупку 14 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), создание и капитальный ремонт 35 сельских домов культуры, 14 модельных библиотек, 7 кинозалов, 5 виртуальных концертных залов, а также приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для 10 детских школ искусств и училищ, рассказала Ярилова.

Многие из запланированных мероприятий уже выполнены – в Амурскую область и Еврейскую АО поставлены все автоклубы, в Забайкальский край – 4 из 5, в Якутии и Амурской области открылись три модельные библиотеки, в Забайкалье, на Камчатке и в Якутии – четыре виртуальных концертных зала. Также завершены работы в 15 сельских домах культуры – в Бурятии, Камчатском и Забайкальском краях.