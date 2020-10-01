В Турции обнаружили древнейшее в мире святилище эпохи неолита

Открытие сделали в ходе раскопок на доисторическом участке Кахинтепе, сообщило издание Hurriyet Daily News.

Работавшие в северной провинции Кастамону археологи нашли объект эпохи керамического неолита. По их мнению, он является древнейшим культовым местом на всем берегу Черного моря.

Находку сделали в районе Арач, неподалеку от деревни Башкой, в ходе подготовки начала строительства плотины. Археологи обнаружили поселение, датированное периодом между 12000 и 7000 годами до нашей эры, что делает его одним из древнейших поселений во всем мире.

Сейчас более известным поселением этого периода является Гебеклитепе, расположенное также в Турции. По мнению ученых, общество в то время придерживалось жесткой и сложной религии, в основе которой был культ множества богов.

Найденный археологами объект, судя по найденным артефактам, был местом поклонения богам, которым здесь проводили ритуалы и приносили жертвы. Исследователи нашли большое количество фигурок животных.

По своим структурным характеристикам и по стилю артефактов памятник очень похож на Гебеклитепе. По мнению ученых, эти города развивались параллельно и заимствовали друг у друга многое. Но Кахинтепе теперь самый древний храмовый комплекс периода керамического неолита на Черном море, подчеркивают эксперты.