Игорь Крутой рассказал о своей благодарности советскому актеру Евгению Леонову

Композитор поделился воспоминаниями в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Музыкант рассказал зрителям о том, как делал в Москве свои первые шаги. По словам Крутого, много лет он с женой и маленьким сыном снимал жилье, однако их часто выгоняли за неуплату.

Композитор отметил, что Евгений Леонов относился к нему по-отцовски. Узнав о его проблемах, актер помог Крутому получить свою квартиру, буквально встав на колени перед председателем местного райисполкома.

«Потом выяснилось, что у него это отработанный прием — он таким образом выпросил много квартир актерам. Председатель обалдел и бросился поднимать народного артиста СССР, но Леонов сказал ему, что встанет только, если мне дадут квартиру», — рассказал Игорь Крутой.

После этого композитору в течение месяца нашли 18-метровую комнату в коммунальной квартире. По соседству с ним поселился Александр Серов, с которым Крутой давно дружил и работал.

Композитор отметил, что будет благодарен Евгению Леонову и Валентине Толкуновой всю жизнь. Со вдовой актера Вандой Стойловой Крутой дружит до сих пор, подчеркнул он.