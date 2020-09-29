Пушкинский музей, Delivery Club и «Кухня на районе» предлагают спецменю по мотивам Клода Моне

Об акции музея и сервисов доставки сообщила пресс-служба ГМИИ.

В меню, на которое инициаторов акции вдохновила знаменитая картина «Завтрак на траве», вошли вариации французских закусок, запеченный камамбер, фруктовая тарелка, багеты и деревенский хлеб с паштетом.

Блюда из сета французских закусок доступны для заказа в приложении и на сайте Delivery Club с 21 сентября по 4 октября. 10% с продаж каждого заказа будут отчисляться в поддержку Пушкинского музея.

В конце двухнедельной акции Delivery Club разыграет 20 билетов в Пушкинский музей в прямом эфире в своем аккаунте в Instagram. Чтобы принять участие, нужно до 4 октября сделать заказ из специального меню «Кухни на районе» в приложении Delivery Club. В комментариях к заказу нужно написать «Хочу на выставку». В розыгрыше могут принять участие жители Москвы, говорится в сообщении.