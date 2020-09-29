Актеры Мариинского театра опасаются массовых увольнений с началом зимы

Артистам продлили контракты только на два месяца, пишут «Невские новости» со ссылкой на свои источники в театре.

Ранее СМИ сообщили о том, что актерам Мариинского театра решили пролонгировать трудовые контракты только на два месяца, несмотря на то, что изначально планировалось заключить с ними договора на сроком один-два года.

По сведениям источника издания в театре, артисты успели подписать контракты и отправить их руководству, однако вскоре актеров вызвали и потребовали подписать новые условия договоров, которые предусматривали срок всего в два месяца.

Руководство театра не объяснило причину такого решения. Артисты переживают, что всё это говорит о возможности для них остаться к зиме без работы. В пресс-службе Мариинского театра ситуацию комментировать отказались, сообщают «Невские новости».