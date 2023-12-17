Американская певица Барбра Стрейзанд получит почетную премию Гильдии киноактёров

17.12.2023

Американская певица Барбра Стрейзанд получит почетную премию Гильдии киноактёров
Американская певица, актриса и постановщица Барбра Стрейзанд объявлена почётной лауреаткой Гильдии киноактёров (SAG) этого года. Церемония вручения состоится 24 февраля.

«Эта награда особенно значима для меня, потому что она присуждается моими коллегами-актерами, которыми я так восхищаюсь», — сказала Барбра Стрейзанд, передает портал Film.ru.

За свою карьеру Стрейзанд получила два «Оскара» («Смешная девчонка», «Звезда родилась»), четыре «Эмми» и множество других наград.
 
В ноябре вышла книга её мемуаров «Меня зовут Барбра».

Номинанты на ежегодную премию SAG будут объявлены 10 января.



Фото: скриншот в YouTube