На ВДНХ вновь открылась выставка известного уличного художника Бэнкси

17.12.2023

На ВДНХ вновь открылась выставка известного уличного художника Бэнкси
На ВДНХ открылась экспозиция, посвященная творчеству самого загадочного художника планеты Бэнкси. Увидеть ее можно в павильоне № 22, сообщает MSK1.RU.

Обновленная экспозиция выставки «Найти Бэнкси» дает возможность зрителю узнать разные стороны творчества художника — от граффити до инсталляций, от скульптур до аниматронных роботов, послушать увлекательный аудиогид о его работах, а еще почувствовать себя в роли уличного художника, оставив свой «тег» прямо на стене.

Бэнкси — псевдоним английского уличного художника. Его произведения уходят с молотка за миллионы долларов, однако никто не знает, как их автор выглядит в реальности — настоящее имя и внешность художника засекречены.
 
Бэнкси — радикальный анархист и пацифист. Поэтому его визитная карточка — политические граффити и инсталляции в самых неожиданных местах. Художник активно выступает против правительства, вооруженных конфликтов и угнетения меньшинств.

Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 21:00.