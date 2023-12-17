На ВДНХ вновь открылась выставка известного уличного художника Бэнкси

17.12.2023
На ВДНХ открылась экспозиция, посвященная творчеству самого загадочного художника планеты Бэнкси. Увидеть ее можно в павильоне № 22, сообщает MSK1.RU.
Обновленная экспозиция выставки «Найти Бэнкси» дает возможность зрителю узнать разные стороны творчества художника — от граффити до инсталляций, от скульптур до аниматронных роботов, послушать увлекательный аудиогид о его работах, а еще почувствовать себя в роли уличного художника, оставив свой «тег» прямо на стене.
Бэнкси — псевдоним английского уличного художника. Его произведения уходят с молотка за миллионы долларов, однако никто не знает, как их автор выглядит в реальности — настоящее имя и внешность художника засекречены.
Бэнкси — радикальный анархист и пацифист. Поэтому его визитная карточка — политические граффити и инсталляции в самых неожиданных местах. Художник активно выступает против правительства, вооруженных конфликтов и угнетения меньшинств.
Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 21:00.