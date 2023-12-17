В Чите покажут мюзикл «Холодное сердце. Начало»

17.12.2023
Мюзикл «Холодное сердце. Начало» пройдет 8 января 2024 года в Забайкальской краевой филармонии, сообщает «Чита.Ру».
Часовая театральная интерпретация анимационного фильма в исполнении артистов ведущих музыкальных театров Москвы и Санкт-Петербурга погрузит зрителей в любимую сказочную историю.
Когда древнее предсказание сбывается и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев — принцесса Анна, отважный Кристоф и его верный олень Свен — отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со страны леденящее заклятие.
По пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений: встреча с мистическими троллями, знакомство с очаровательным снеговиком по имени Олаф, горные вершины покруче Эвереста и магия в каждой снежинке. Анне и Кристофу предстоит сплотиться и противостоять могучей стихии, чтобы спасти королевство и тех, кто им дорог.
Спектакль наполнен полюбившимися песнями в живом исполнении, веселыми танцами, добрыми шутками и храбрыми подвигами.