Фильм «Бандитский Петербург» может получить продолжение

17.12.2023

Фильм «Бандитский Петербург» может получить продолжение
Популярный сериал 2000-х годов «Бандитский Петербург» получит новую жизнь, сообщил журналист и писатель Игорь Шушарин, передает портал Film.ru.

Игорь Шушарин отметил, что работал над продолжением сериала вместе с создателем оригинального «Петербурга» Андреем Константиновым незадолго до его смерти.
 
Главными героями вновь станут Андрей Обнорский (Александр Домогаров) и прокурор Лидия Поспелова (Евгения Крюкова), а действие будет разворачиваться спустя 20 лет, в Санкт-Петербурге 2013 года.

Оригинальный «Бандитский Петербург» стартовал в 2000 году на телеканале НТВ, став одним из самых узнаваемых сериалов времени.