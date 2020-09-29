Тимур Бекмамбетов подал судебный иск на мюзикл-менеджера Эльдара Урманчеева

Предметом иска стала квартира в доходном доме Мазинга 1912 года, передает Telegram -канал Mash .

Ранее Бекмамбетов приобрел у Урманчеева двухуровневую квартиру, на первом этаже которой находились жилые помещения, на втором – мансарда. Однако по документам объект недвижимости был оформлен два разных помещения.

В ходе сделки Урманчеев не оформил на режиссера собственность на мансарду. Сейчас Бекмамбетов добивается передачи ему недвижимости через суд.

Дом Мазинга – здание в Москве по адресу Малый Знаменский переулок, дом 7/10, строение 2, является объектом культуры регионального значения. Здесь бывали такие деятели культуры, как оперный певец Собинов, писатель и журналист Гиляровский, издатель Сытин, поэт Константин Бальмонт и другие.