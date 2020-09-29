Изучавшая культуру Древней Руси археолог Тамара Пушкина умерла от коронавируса

Доцент скончалась в ночь на вторник, сообщила заместитель заведующего кафедрой археологии истфака МГУ им Ломоносова Екатерина Виноградова в Facebook.

Ранее члены семьи ученого сообщили, что ее доставили в больницу Коммунарки с поражением легких. Медики подключили Пушкину к аппарату ИВЛ.

Смерть ученого стала большим горем для семьи, близких, коллег и всего научного сообщества, отметили на кафедре археологии.

«Тамара Анатольевна была не только крупнейшим специалистом по археологии славян и Древней Руси, она долгие годы была первым учителем для всех студентов нашей кафедры. Первые знания и навыки студенты получали от нее в кружке и в археологической экспедиции в Гнёздово. Она вырастила не один десяток профессиональных археологов. Тамара Анатольевна, мы вас всегда будем помнить и любить!» – написала Екатерина Виноградова.

По информации на сайте истфака, Тамара Пушкина являлась постоянным участником Смоленской археологической экспедиции МГУ с 1966 года, с 1995 года возглавила ее. Сферой ее научной деятельности было изучение проблем возникновения и развития древнерусского города, а также культурно-исторических взаимосвязей Руси и Скандинавии в период становления государственности и формирования культуры Древней Руси.