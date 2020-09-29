Оповещения о масочном режиме зазвучат в театрах Москвы голосами знаменитых артистов

Об этом заявил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский на заседании Директорской ложи театров Москвы.

По его словам, необходимо ввести оповещения о соблюдении масочного режима в театрах Москвы вместе с требованием отключения телефонов до конца спектакля. «Конечно, я бы попросил, чтобы эти фразы были сказаны артистами, чей голос узнаваем, чтобы это оповещение могло попасть в душу зрителя», – подчеркнул Кибовский.

По его словам, сотрудники Роспотребнадзора должны получить беспрепятственный доступ в театры для контроля соблюдения противоэпидемических требований. Препятствовать инспекторам ведомства абсолютно недопустимо, подчеркнул чиновник.

«Если вы их не пускаете, это рассматривается как то, что что-то у вас не так. Если у вас все в порядке, о нечего бояться, а если не в порядке – то не имеете права работать. Если такие случаи будут выявляться, а в социальных сетях будут появляться фотографии, то мы как учредитель будем принимать меры, штрафовать или более серьезного характера», – пригорозил Кибовский.