Сотрудники фитнес-клуба полчаса не вызывали «скорую» для утонувшей дочери актера Конкина

29.09.2020

Следствие полностью восстановило картину гибели Софии Конкиной, передает МК.

На основании полученных сведений следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В то же время «алкогольная» версия смерти женщины не подтвердилась, сообщили источники издания.

Все обстоятельства гибели дочери актера, произошедшей в бассейне фитнес-клуба, практически полностью восстановлены. Как выяснилось, женщину могли бы спасти, если бы сотрудники фитнес-центра сразу вызвали «скорую помощь».

Как выяснило следствие, по прибытии в центр София Конкина сразу направилась в бассейн, где на тот момент находился один мужчина. Еще два гостя были в сауне.

Мужчина в бассейне первым увидел, что женщине стало плохо в воде, и почти сразу вытащил её на бортик. После этого из сауны вышел мужчина и начал оказывать её первую помощь, в то время как первый мужчина побежал на ресепшн и сообщил об инциденте. Все это произошло между 22:00 и 23:00 часами, утверждают очевидцы, но сотрудники фитнес-клуба вызвали «скорую» лишь в 23:30.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи выясняют требования Роспотребнадзора к бассейну фитнес-клуба и другие обстоятельства.