Медики переоценили состояние Юрия Башмета как тяжелое

Ранее стало известно, что дирижера доставили в клинику с коронавирусом.

По информации телеканала РЕН ТВ, Юрий Башмет обратился к медикам самостоятельно. И у него, и у его жены врачи обнаружили новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

Сейчас музыкант и его супруга находятся в одной из больниц Москвы. Сообщалось, что диагноз дирижера осложнен пневмонией и одышкой.

Юрий Абрамович Башмет родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону, сейчас ему 67 лет. Советский и российский дирижер, альтист, педагог и общественный деятель, народный артист СССР. В 1986 году организовал камерный ансамбль «Солисты Москвы», бессменным худруком, дирижером и солистом которого является по сей день. Лауреат Государственной премии СССР, а также четырёх Государственных премий РФ и премии «Грэмми».