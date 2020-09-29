Вдова Караченцова рассказала о своей пенсии, надбавках и гонорарах за ток-шоу

Об этом Людмила Поргина рассказала в интервью изданию «Собеседник».

По словам актрисы, она не жалуется на свои доходы, так как получает достаточно большую сумму благодаря надбавке за звание народной и заслуженной артистки. «Всем народным и заслуженным артистам полагается надбавка в тридцать тысяч рублей ежемесячно», - пояснила она.

«Мне хватает», – подчеркнула Поргина. При она принимает участие в различных ток-шоу, получая за это гонорары, хотя в последнее время гостям телепрограмм стали платить меньше из-за кризиса, признала актриса.

При этом Поргина ходит на ток-шоу не ради денег, а для общения, чтобы освежить в памяти моменты прошлого и «успеть сказать хорошие слова людям, которые действительно этого заслуживают», подчеркнула она.