РГДБ отметит 100-летие иллюстратора Леонида Владимирского выставкой «Скажите, как его зовут»

Экспозиция откроется 30 сентября в виртуальном выставочном зале Российской государственной детской библиотеки, сообщает пресс-служба РГДБ.

В онлайн-выставку войдут иллюстрации художника к таким сказкам, как «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Волшебник Изумрудного города», «Руслан и Людмила» и другим.

Иллюстрации к произведениям войдут в состав онлайн-экспозиции, организованной библиотекой совместно с издательством АСТ «Малыш». Художник был большим другом библиотеки, в течение шести лет руководил детской изостудией, которая продолжает работать в РГДБ до сих пор.

«Мы с благодарностью приняли предложение одного из крупнейших издательств, выпускающих в том числе и книги для детей, и вместе с ним подготовили выставку в память об этом выдающемся художнике-иллюстраторе», - цитирует пресс-служба слова директора РГДБ Марии Веденяпиной.

В онлайн-экспозиции будут также доступны материалы, рассказывающие о жизни и творчестве художника.