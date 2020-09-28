На площадках Третьяковки откроется несколько образовательных курсов

Об этом сообщила пресс-служба галереи.

Лекторий в Лаврушинском переулке представит циклы лекций о русском искусстве с XI по XX век, слушателями которых могут стать представители всех возрастов и уровней подготовки. Кроме того, будут работать лекции «Тысяча лет русского искусства» и «Древнерусская живопись XI–XIII веков», «Великие мастера. От Рокотова до Федотова» и «Язык живописи», «Пять знаменитых усадеб» и «Сказочная страна».

Посещать 4 цикла лекций о ключевых моментах русского искусства XX–ХХI веков можно будет по специальным билетам — «вездеходам». Этот тип абонемента позволяет слушать любые лекции образовательной программы Новой Третьяковки в течение всего образовательного сезона 2020–2021.

До 1 октября поклонники искусства смогут купить полные абонементы на любой лекционный цикл, говорится в сообщении. После начала программы абонементы выходят из продажи, но в кассах музея и онлайн можно купить разовые билеты для посещения отдельных занятий, при наличии свободных мест в зале.

В ближайшие выходные в Новых Творческих Мастерских пройдет День открытых дверей, отметили в пресс-службе.