Получившая от Козловского удар флейтой в голову петербурженка примирилась с актером

Иск местной жительницы к Академическому малому драматическому театру прекратил Куйбышевский районный суд Петербурга.

Дело о возмещении вреда здоровью потерпевшей женщине было закрыто в связи с тем, что стороны пришли к мирному соглашению, сообщает телеканал «78».

Ранее петербурженка обратилась в суд с требованием компенсации от МДТ в размере один миллион рублей. Женщина была травмирована в декабре прошлого года, когда во время представления спектакля «Гамлет» ей в голову отлетела часть металлической флейты, использованной Данилом Козловским в качестве реквизита.

Актёр не был в курсе инцидента, потому что после спектакля сразу отправился в Москву, а оттуда за границу. Узнав о травме зрительницы, Козловский сразу же послал ей цветы и извинения, пригласив на съёмочную площадку для заключения мирового соглашения.

Там женщина примирилась с актером, говорится в сообщении. Детали соглашения не раскрываются.