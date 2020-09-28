Фильм «Стрельцов» стал лидером проката в выходные со сборами в 117,9 млн рублей

Об этом говорят предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 24 по 27 сентября.

Фильм Ильи Учителя вышел в прокат 24 сентября, премьера состоялась в московском киноцентре «Октябрь». Картина рассказывает о судьбе советского футболиста, олимпийского чемпиона 1956 года Эдуарда Стрельцова.

Главные роли в фильме сыграли Александр Петров, Стася Милославская, Виталий Хаев, Александр Яценко, Ася Домская, Виктор Добронравов, Алексей Морозов, Надежда Маркина и другие.

Второе место по сборам занял фантастический боевик «Довод» режиссера Кристофера Нолана. Выйдя в российский прокат 3 сентября, за минувшие выходные он собрал 67,5 млн рублей. Сюжет ленты рассказывает о теракте в киевском оперном театре, после которого агент ЦРУ объединяется с британской разведкой против русского оружейного олигарха.

Главные роли в картине сыграли Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Димпл Кападия, Элизабет Дебики, Кеннет Брана, Майкл Кейн и др.

Третье место заняла американская мелодрама «После. Глава 2» режиссера Роджера Камбла по одноименному роману Анны Тодд. Картина вышла в прокат в России 17 сентября, собрав за выходные 51,5 млн рублей. Сюжет повествует об отношениях Хардина и Тессы, узнающей неприятные подробности о прошлом Хардина и начинающей сомневаться в нем.Осознавая свои ошибки, Хардин делает все, чтобы завоевать сердце героини. В ролях в фильме снялись Джозефина Лэнгфорд, Хиро Файнс-Тиффин, Луиза Ломбард и др.