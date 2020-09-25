Священнический крест 1700-х годов указал на место первой церкви под Новосибирском

Находку сделали специалисты Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН на раскопках Умревинского острога, сообщает ТАСС.

Острог является древнейшим на территории Новосибирской области. Артефакт может указывать на расположение церкви, стоявшей когда-то в бревенчатом форте, отметили ученые.

Умревинский острог был основан в 1703 году на территории нынешнего Мошковского района Новосибирской области. Через несколько лет после его основания здесь была воздвигнута Церковь Трех Святителей, действовавшая около сотни лет и в начале XIX века перенесенная в село Большой Ояш.

На месте храма в Умревинском остроге после этого было создано кладбище, на котором сейчас работают археологи. Именно в этом месте они нашли уникальный наперсный крест.

Подобные кресты большого размера характерным атрибутом священника, пояснил ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Андрей Бородовский. Эта находка поможет найти место, где была церковь, которая подчеркивает роль этого острога не просто как оборонительного пункта, но как важнейшего культурного и духовного места, исполнявшего миссию православного образования.