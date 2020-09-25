Археологи Алтая оцифровали оленные камни древних святилищ

Об этом сообщил завкафедрой археологии, этнографии и музеологии Института истории и международных отношений АлтГУ, д.и.н. профессор Алексей Тишкин в разговоре с ТАСС.

Оленные камни - массивные каменные плиты с изображениями бронзового и железного веков, встречающихся до наших дней на Алтае, в Туве, Монголии и Китае. Эти уникальные артефакты, а также древние святилища были оцифрованы учеными с помощью фотограмметрии, представляющей собой технологию получения трехмерных моделей объектов.

Такие технологии позволят ученым и энтузиастам по всему миру исследовать эти объекты в мельчайших подробностях без доступа к оригиналам.

«Мой отряд в этом году основное внимание уделял использованию современных геоинформационных методов для фиксации археологических объектов и применению такого метода, как фотограмметрия - многотысячные фотоснимки обрабатываются в специальной программе, получается достоверное копирование изображения, и на основе этого делается 3D-моделирование, позволяющее использовать источники, не выезжая к ним», - рассказал Тишкин.

С помощью фотограмметрии объекты можно привязывать к геосистеме, не просто снимая их, а включая в общую базу данных с системой координат. Это позволяет изучать комплекс полностью, начиная от его местонахождения на земном шаре и заканчивая деталями структуры камня, пояснил ученый.