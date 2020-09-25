В Музеях Московского Кремля пройдет выставка шедевров Карла Фаберже и Федора Рюкерта

Экспозиция будет работать с 9 октября 2020 по 10 января 2021 года, сообщила пресс-служба Музеев Московского Кремля.

В выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца посетителям покажут около четырехсот произведений из драгоценных металлов с эмалью – работы русских ювелирных фирм ХIХ – начала ХХ столетия. Билеты на выставку уже сейчас можно купить онлайн на сайте музея. Посещение будет организовано по сеансам каждые полчаса, начиная с 10 и до 16 часов.

В проекте, посвященном работам придворного ювелира русских царей Карла Фаберже и творчеству выдающегося российского «живописца по эмали» Федора Ивановича Рюкерта, впервые на одной выставочной площадке будут собраны творения великих российских ювелиров и эмальеров рубежа ХIХ и ХХ веков более чем из двадцати музеев и частных собраний России и Великобритании. Фаберже и Рюкерта связывало длительное и плодотворное сотрудничество: Федор Рюкерт создавал эмалевые произведения по заказу Карла Фаберже, а также работал для прославленных российских фирм П. Овчинникова и И. Хлебникова – поставщиков Высочайшего Двора – и других знаменитых московских предприятий. Помимо произведений Фаберже и Рюкерта, посетители выставки смогут познакомиться с изделиями, созданными фирмами, фабриками, мастерскими и артелями О. Курлюкова, А. Постникова, М. Семёновой, Г. Клингерта, А. Кузмичёва.

Представленные на выставке произведения отражают весь известный спектр сложнейших эмалевых техник – от перегородчатой и выемчатой эмали до светящейся, как средневековый витраж, оконной, а также живописной эмали. Например, из Великобритании будет привезен серебряный золоченый кубок работы Федора Рюкерта, роскошно декорированный перегородчатой и живописной эмалью. Кубок был приобретен сэром Артуром Гилбертом на аукционе Сотбис в 1989 году, и вот уже более 10 лет хранится в Музее Виктории и Альберта.

Отдельного внимания заслуживают изделия с миниатюрными, выполненными в технике живописи по эмали, копиями картин знаменитых художников. Источником вдохновения для ювелиров рубежа XIX-XX веков служили произведения В. Васнецова, К. Маковского, И. Куликова, С. Соломко, Ф. Сычкова, В. Верещагина и других – некоторые из этих работ можно будет увидеть в выставочных залах. Обычно сюжетами эмалевых композиций были сцены из русского быта и отечественной истории «давно ушедших веков», но встречались и исключения, как, например, одна из серебряных шкатулок фирмы К. Фаберже. На ней изображены события, происходившие при жизни придворного мастера – шкатулка украшена миниатюрной копией картины В. Верещагина «Перед атакой. Под Плевной», и это единственное известное произведение Фаберже с батальной миниатюрой на тему русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

Помимо полотен живописцев, мастера и художники ювелирных фирм периода расцвета отечественного серебряного и эмалевого производства вдохновлялись шедеврами из собрания Оружейной палаты Московского Кремля, которая была для них школой мастерства и источником идей. На выставке впервые будут представлены экспонаты из сокровищницы – усольские эмали, изделия ювелиров кремлевских мастерских, а также китайских мастеров фарфора ХVI–ХVII вв.

Многие произведения являются не только образцами виртуозного мастерства русских мастеров серебряного дела и эмальеров, но также имеют историческое и мемориальное значение. Некоторые из них были дипломатическими подарками, другие имеют официальную имперскую символику – их вручали от имени монарха, и, наконец, это частные, семейные подарки, знаки любви и внимания, сохранившие гравированные дарственные надписи на разных языках. Они свидетельствуют о том, что произведения российских эмальеров были любимы и популярны во всем мире, а сейчас они украшают крупнейшие музейные собрания и вызывают живой интерес всех, кто любит и ценит отечественное ювелирное дело.