ФСБ конфисковала на онлайн-аукционах почти 500 артефактов и передала в Коломенский кремль

24.09.2020
491 культурную ценность передало на постоянное хранение в музей-заповедник «Коломенский кремль» Управление Минкультуры России по Центральному федеральному округу. Ранее сотрудники Управления ФСБ по Москве и Московской области изъяли артефакты при попытке их незаконной продажи на электронном аукционе.
В числе переданных предметов такие раритеты, как монеты разных народов со времен Античности до позднего Средневековья, ювелирные изделия, атрибуты религиозных культов и бытовые предметы. По завершении изучения и реставрационных работ артефакты пополнят коллекцию музея, войдя в его экспозицию.