Путин попросил Совфед поддержать реконструкцию учреждений культуры

Президент России встретился с членами верхней палаты парламента в Кремле.

В ходе беседы Владимир Путин обратился к сенаторам с просьбой поддержать выделение дополнительных бюджетных средств на финансирование строительства и реконструкции музеев и других культурных объектов в разных регионах страны, в том числе в Крыму. Программа рассчитана на три года, пояснил глава государства.

По словам Путина, в проекте бюджета на ближайшие три года заложены финансы на строительство нового музейного комплекса Третьяковской галереи. Кроме того, дополнительные ресурсы нужны Московской консерватории, музею-усадьбе Ясная поляна, национальному историко-археологическому центру в Великом Новгороде.

«Особо отмечу реставрацию Воронцовского и Ханского дворцов в Крыму, других уникальных исторических объектов крымского полуострова», – подчеркнул Путин. По его словам, будущее российского народа определяют история, традиции, культура и духовные ценности.

С текущего года число проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, которые будут получать поддержку из федерального бюджета по итогам конкурса, увеличено вдвое – с 80 до 160, отметил президент.