Российский ученый Сергей Хоружий, ставший переводчиком «Улисса», скончался в 78 лет

О смерти Сергея Хоружего сообщил первый проректор Сретенской духовной семинарии протоиерей Павел Великанов.

Ученый был философом, математиком, физиком-теоретиком, богословом и антропологом. Однако больше всего Хоружий прославился благодаря своему переводу романа «Улисс» Джеймса Джойса, а также комментариям к его произведениям.

Хоружий изучал христианское мистическое мировоззрение и занимался глубокими исследованиями древних религиозных практик. Ученый стал автором многих научных трудов, статей и монографий.

Кроме «Улисса», Хоружий перевел первый роман Джойса «Портрет художника в юности», «Эпифании», повесть «Герой Стивен» и сборник новелл «Дублинцы».

«Открытый, но скромный; вдумчивый и даже въедливый, но не агрессивный; пунктуальный, но не зануда; глубоко верующий, но не узколобый фанатик», — так охарактеризовал покойного протоиерей Павел Великанов в Facebook.