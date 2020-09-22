Студенты ГИТИСа представят проект «Твой шанс. Casting»

Выпускники покажут дипломные спектакли зрителям и потенциальным работодателям, сообщили в пресс-службе проекта.

Акцию организовали Театральный центр СТД РФ «На Страстном» и Российский институт театрального искусства - ГИТИС при поддержке Союза театральных деятелей России.

Суть проекта в том, чтобы помочь выпускникам театральных вузов, в связи с пандемией коронавируса и долгим весенним карантином не получивших возможности сыграть свои дипломные спектакли перед зрителями и пройти традиционные весенние показы в театры Москвы.

Проект будет идти с 22 сентября по 24 октября 2020 года. В течение месяца на сцене Театрального центра «На Страстном» будут организованы показы дипломных спектаклей ГИТИСа для зрителей и профессионального сообщества.

После спектакля состоятся показы отдельных актерских отрывков, рассчитанных в первую очередь на худруков и директоров театров, а также заведующих труппой, кастинг-агентов, режиссеров и продюсеров.