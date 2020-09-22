В Москве открылась выставка победителей конкурса «Я художник – я так вижу»

Эксперты отобрали для экспозиции 52 работы, говорится в сообщении пресс-службы конкурса.

Выставка «Колесо в искусстве» открывается в московском культурном центре «Интеграция». На выставке также представят новый видеоклип группы «Несчастный случай», в который вошли присланные на конкурс анимированные работы.

52 работы для выставки выбрали эксперты Государственного Эрмитажа, Русского музея и еще двадцати четырех музеев-партнеров из разных городов нашей страны. Всего на конкурс поступило более 400 работ из более чем 100 населенных пунктов России.

В этом году темой конкурса стала «Колесо в искусстве». «Колесо - это символ организатора конкурса, один из простейших механизмов, движитель, преобразующий энергию в полезную работу. Каждая работа, представленная на выставке, это интерпретация произведения искусства на тему конкурса из коллекции любого музея мира», – поясняют организаторы.