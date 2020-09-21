Прокуратура не нашла оснований обжаловать восьмилетний срок Михаила Ефремова

Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы в разговоре с ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе суда, который вынес приговор по факту участия актера в смертельном ДТП, жалоба надзорного ведомства на вердикт суда не поступала. В соответствии с законом, для обжалования приговора закон дает 10 суток, и этот срок в настоящее время истек.

8 сентября Пресненский суд Москвы вынес решение о признании актера Михаила Ефремова виновным в ДТП, повлекшем гибель человека. Решением судей Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.