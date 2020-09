В полуфинале «Arena Moscow Night. Наш джаз» прозвучат песни времен Второй мировой войны

Онлайн-трансляция конкурса начнется 22 сентября в 17.00, сообщили организаторы.

Первый полуфинал проекта «Arena Moscow Night. Наш джаз», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП), будет посвящен 75-й годовщине Великой Победы. Предыдущие концерты «Arena Moscow Night. Наш джаз» транслировались онлайн из студии, но первый полуфинальный концерт было решено провести на открытой площадке, приурочив к нему ретро-автопробег «Наш джаз».

Автопробег посвящен проекту «Arena Moscow Night. Наш джаз» и тематическому концерту в рамках проекта. Главной темой первого полуфинала станут песни, написанные в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны.

– Во время Великой Отечественной войны наше музыкальное искусство способствовало мобилизации народа для победы над фашизмом, – говорят организаторы концерта. – Советский джаз был важной составляющей частью фронтового искусства: в течение всех военных лет своим мажорным, жизнеутверждающим настроем вселял оптимизм, укреплял моральный дух на фронте и в тылу.

Участниками первого полуфинала станут «Лютый бэнд» Анастасии Лютовой, Квинтет Константина Власенко и московская группа Shoo. В полуфинале «Arena Moscow Night. Наш джаз» каждый коллектив будет исполнять три произведения, но если две композиции известны заранее, то третья будет выбираться конкурсантами из трех конвертов, которые они разыграют прямо на сцене. Для исполнения второго номера вместе с участниками полуфинала на сцену выйдут специальные гости, одним из которых станет джазовый тромбонист, руководитель ансамбля Trombone Show и дирижер Государственного камерного Оркестра имени Олега Лундстрема Максим Пиганов.

Для участия в предстоящем концерте «Лютый бэнд» выбрал нежную мелодию «I’ll Be Seeing You» («Буду видеть я тебя»), звучавшую во время войны по обе стороны океана. Слова этой песни написал Ирвинг Кахаль, а автором музыки стал композитор Сэмми Фэйн. Во время войны «I’ll Be Seeing You» была в Америке хитом – она воплощала надежды всех, кто ждал своих близких с фронта.

В рамках полуфинала «Arena Moscow Night. Наш джаз» «Лютый бэнд» исполнит также «Песню американских бомбардировщиков», которую в нашей стране пел Леонид Утесов вместе со своей дочерью Эдит. В США эта композиция под названием «Comin' In On A Wing And A Prayer» звучала в исполнении Фрэнка Синатры, комедийного актера Эдди Кантора, группы Four Vagabonds, а в Англии ее пели Вера Линн и Анна Шелтон.

Квинтет Константина Власенко привезет на концерт очень популярную американскую песню «(There'll Be a) Hot Time In A Town Of Berlin», написанную в 1943 году Джо Бушкиным и Джоном Де Вризом. Спустя год после создания эта песня была записана Бингом Кросби и сестрами Эндрюс.

Вторая песня, которую исполнит в этот вечер Квинтет Константина Власенко, – «Барон фон дер Пшик». В нашей стране эта композиция известна в исполнении Леонида Утесова, а в мире она стала популярна под названием «Bei Mir Bist Du Schön». Написал ее в 1932 году Шолом Секунда. Существует по меньшей мере четыре варианта текста этой песни на русском языке, начиная с детских строчек «Старушка не спеша…». Военные сатирические куплеты со словами Анатолия Фидровского появились в 1942 году.

Группа Shoo для участия в полуфинале «Arena Moscow Night. Наш джаз» выбрала не простую песню, а игровую – композицию «Два Максима», написанную в первые месяцы войны композитором Сигизмундом Кацем и поэтом Владимиром Дыховичным. В этой песне обыгрывается название пулемета и имя пулеметчика. Впервые ее напел актер Борис Чирков, а самая известная запись принадлежит Георгию Виноградову. Вторым номером участники Shoo исполнят произведение советских авторов Марка Фрадкина и Евгения Долматовского «Дорога на Берлин», написанное в свое время для Леонида Утесова.

На данный момент в рамках проекта «Arena Moscow Night. Наш джаз» прошло пять отборочных туров. В каждом из них за право выхода в полуфинал боролись по три коллектива – один из них, а иногда и сразу два ансамбля становились победителями. Теперь им всем предстоит сразиться в полуфинале, который будет проходить в три этапа. По результатам трех полуфинальных концертов будут определены финалисты «Arena Moscow Night. Наш джаз», которым предстоит бороться за первое, второе и третье места в финале конкурса.

Оценивать выступления участников первого полуфинала «Arena Moscow Night. Наш джаз» будут военный дирижер Алексей Карабанов, джазовый тромбонист, аранжировщик, руководитель ансамбля The Trombone Show, дирижер Государственного камерного Оркестра имени Олега Лундстрема Максим Пиганов, а также ведущая и бессменный член жюри проекта «Arena Moscow Night. Наш джаз», джазовая певица Анна Бутурлина.

За ходом конкурса можно будет следить онлайн на сайте Arena Moscow Night, на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на страницах в Facebook и «ВКонтакте» информационного агентства «Музыкальный Клондайк», где организованы прямые трансляции концертов Arena Moscow Night.

Национальный фонд поддержки правообладателей открыл проект Arena Moscow Night в марте 2018 года. В прошлых сезонах в конкурсной программе принимали участие молодые, но уже профессиональные артисты оперы, солисты музыкальных театров из разных городов. В новом сезоне в центре внимания проекта Arena Moscow Night джаз – музыка с вековой историей, никогда не теряющая своей актуальности.

Партнерами проекта выступают портал «Культура.РФ», социальная сеть «Одноклассники», кинокомпания «Русское кино», информационное агентство «Музыкальный Клондайк», информационное агентство InterMedia, портал «Культуромания», телеканал «ОТР», Центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А», кафе «Март».