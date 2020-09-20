Древние египтяне ломали носы статуям умерших фараонов, чтобы не дать им воскреснуть

Об этом американский археолог и египтолог Эдвард Блайберг рассказал CNN .

Блайберг – сотрудник Бруклинского музея, хранитель коллекции египетского и ближневосточного искусства. По его словам, археологи никогда не удивлялись тому, что почти все статуи и изображения египетских фараонов лишены носов, рук и глаз, считая это воздействием времени.

Однако исследование кураторов выставки Бруклинского музея показало, что древние египтяне специально «калечили» статуи древних правителей, так как носа нет и на изображениях, которые делали древнеегипетские мастера.

«Это сделано намеренно, так как правители разных династий боролись за власть, оставляя шрамы в прямом и переносном смысле в каждом историческом периоде», – пояснил ученый. По его словам, египтяне приписывали изображениям человеческого тела сверхестественные силы, поэтому каждая деталь изображения имела значение. «Без носа статуя, изображавшая дух умершего человека, переставала дышать, а, следовательно, ее прообраз не мог воскреснуть», – пояснил он.

Египтяне верили в жизнь после смерти, поэтому управлявшие страной вожди боялись, что их умерший предшественник сможет управлять государством даже с того света. Чтобы предотвратить это, они добивались, чтобы статуям умерших правителей ломали носы, закрывали уши, обрубали руки и делали другие повреждения, чтобы лишить их соответствующих возможностей.