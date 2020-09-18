На месте затопленного античного города в Керченском проливе нашли военный парусник XIX века

Находку сделал магистрант программы «Морская археология» СевГУ Сергей Родионов, сообщила пресс-служба университета.

В ближайшие дни эксперты проведут подробную фото- и видеофиксацию, если погода и прозрачность воды будут позволять работы. В дальнейшем методом фотограмметрии будет создана цифровая модель кораблекрушения, рассказал Родионов.

Магистрант нашел остатки корабля в 200 метрах от берега в ходе сплошного водолазного обследования участка акватории, расположенного к юго-западу от мыса Кротки. В первое погружение он сразу нашел мачту и остатки борта. Судно было обшито латунными листами, что дает основания предполагать его военный характер назначения.

Подводная археологическая экспедиция идет у побережья Таманского полуострова в Керченском проливе уже с начала сентября. Основная задача, поставленная перед исследователями – поиск объектов в акватории мыса Кротки Темрюкского района Краснодарского края в месте, где предположительно находился древнегреческий город Корокондама.