Пятый Ялтинский международный кинофестиваль «Евразийский мост» перенесен на 2021 год

Решение принято из-за пандемии коронавируса, сообщил в своем «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксенов.

Планировалось, что в 2020 году фестиваль состоится с 10 по 14 октября. По словам Аксенова, решение о переносе было принято совместно с председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым.

«На протяжении последних пяти лет кинофестиваль стал важной частью культурной жизни Крыма и обрел верных поклонников - истинных любителей кино. Но меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции вносят свои коррективы в текущие планы», - подчеркнул Аксенов.

По словам главы Крыма, главное – здоровье и безопасность крымчан и гостей полуострова. «Этой высшей цели подчиняются все решения», – отметил политик.