Пятый Ялтинский международный кинофестиваль «Евразийский мост» перенесен на 2021 год

17.09.2020
Планировалось, что в 2020 году фестиваль состоится с 10 по 14 октября. По словам Аксенова, решение о переносе было принято совместно с председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым.
«На протяжении последних пяти лет кинофестиваль стал важной частью культурной жизни Крыма и обрел верных поклонников - истинных любителей кино. Но меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции вносят свои коррективы в текущие планы», - подчеркнул Аксенов.
По словам главы Крыма, главное – здоровье и безопасность крымчан и гостей полуострова. «Этой высшей цели подчиняются все решения», – отметил политик.