Ефремов назвал свою песенку про Росгвардию возможным «мотивом для мести»

Об этом актер заявил в интервью «Московскому комсомольцу».

Осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в Москве артист Михаил Ефремов оценил свой проект «Гражданин поэт» и возможность, что ему могли отомстить за это.

В ответ на вопрос, считает ли он, что ему намеренно «подсунули» плохого адвоката и присудили большой срок в порядке мести за «Гражданина поэта», артист пояснил, что ему рассказывали о том, что президент России Владимир Путин «любит смотреть только КВН и "Гражданина поэта"».

По мнению Ефремова, единственная вещь, за которую ему могли отомстить — это песня о Росгвардии из «Гражданина поэта». «И если мстили бы, то за росгвардейку. А вообще больше всего в стихах доставалось Дмитрию Анатольевичу», — отметил Ефремов, имея в виду экс-премьера Дмитрия Медведева.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Такое решение было принято в связи с аварией с участием актера, которая произошла 8 июня. В тот день автомобиль артиста выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с другой машиной, водитель которой погиб.