Ефремов предложил создать в колониях и СИЗО театральные студии

О необходимости российского тюремного театра актер заявил в разговоре с членами ОНК.

Правозащитники посетили осужденного актера в СИЗО «Водник», куда он был доставлен после оглашения приговора суда по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. В соответствии с приговором Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы.

В ходе встречи с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ефремов сообщил о необходимости создания российского тюремного театра. По его словам, у него нет жалоб, он пребывает в нормальном расположении духа и вынашивает новые творческие планы.

В частности, актер высказал инициативу создать тюремный театр для заключенных. При этом он подчеркнул, что сам готов участвовать в этом. «В колониях и некоторых СИЗО есть театральные студии, где Ефремов и другие заключенные могут творчески самореализоваться», – добавил представитель ОНК.