В России прошла серия благотворительных цирковых представлений для семей участников СВО

Росгосцирк провел ряд благотворительных новогодних представлений для семей участников спецоперации. Об этом сообщили в Минкультуры России.





Реализовать проект стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Росгосцирка с Минобороны РФ, органами местного самоуправления и филиалами госфонда «Защитники Отечества», говорится на сайте министерства. В Костроме представление «Сердце Дракона» посмотрели 1500 членов семей участников СВО.





В Кировском филиале Росгосцирк совместно с областным правительством и комитетом семей воинов Отечества показал программу «Снежная королева». Зрителями Саратовского цирка стали 1500 человек. Здесь продюсерский центр «Влад Гончаров» представил новогоднюю сказку – шоу ледяных фонтанов «Тринадцать месяцев».





В Цирке на Фонтанке в Петербурге состоялся показ программы «Маска» для ветеранов СВО. Зрителями стали родные и близкие бойцов из отдаленных районов Ленобласти. «Новогодняя елка» состоялась в Цирке в Автово.





Также благотворительные показы прошли в Омске, Ростове, Кемерове, Сочи, Кисловодске, Ярославле. В общей сложности состоялось 21 представление в разных городах России. Более 34,5 тысячи человек стали зрителями новогодней сказки.









Фото: Минкультуры России