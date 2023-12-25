Фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение от Минкультуры

Фильм Валерия Переверзева «Брат 3» получил прокатное удостоверение Министерства культуры России. Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.





Картина Валерия Переверзева появилась в реестре прокатных удостоверений фильмов. Производителем ленты выступает Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна». Фильм получил возрастное ограничение 18+.





Главные роли в фильме исполни Александра Вознесенская, Василий Карпенко, Эрик Робертс, Антон Зацепин, Владимир Торсуев и другие. Действие картины происходит в начале XXI века в Тамбове. Фильм разбит на несколько киноновелл, которые объединены одной историей.





Напомним, «Брат 3» никак не связан с одноименными лентами Алексея Балабанова. Премьера планировалась в ноябре. Однако выход фильма в прокат отложили из-за отсутствия соответствующего удостоверения.









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