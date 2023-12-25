Фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение от Минкультуры

25.12.2023

Фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение от Минкультуры
Фильм Валерия Переверзева «Брат 3» получил прокатное удостоверение Министерства культуры России. Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Картина Валерия Переверзева появилась в реестре прокатных удостоверений фильмов. Производителем ленты выступает Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна». Фильм получил возрастное ограничение 18+.

Главные роли в фильме исполни Александра Вознесенская, Василий Карпенко, Эрик Робертс, Антон Зацепин, Владимир Торсуев и другие. Действие картины происходит в начале XXI века в Тамбове. Фильм разбит на несколько киноновелл, которые объединены одной историей.

Напомним, «Брат 3» никак не связан с одноименными лентами Алексея Балабанова. Премьера планировалась в ноябре. Однако выход фильма в прокат отложили из-за отсутствия соответствующего удостоверения.


Фото: Pixabay.com