В Москве прошла премьера фэнтези-сериала «Недетское кино»

Премьера фэнтезийного сериала «Недетское кино» состоялась в московском кинотеатре «Москино Музейный». Об этом сообщила пресс-служба ИРИ.





На премьере собрались участники проекта, среди которых и популярные блогеры соцсети Likee. Также показ посетило родительское сообщество «Движения Первых».





По сюжету школьники Даня и Таисия случайно активируют портал времени, запустив в наш мир сказочных персонажей. Главный герой отправляется совершать ряд подвигов. Однако приключения во времени нарушают баланс в мире.





Сериал представили режиссер Александр Богуславский, актеры Александр Головин, Кай Гетц, Диана Енакаева, Мария Шумакова, Никита Тарасов, Александра Ребенок, Павел Южаков-Харланчук и другие. Выйдет «Недетское кино» 1 января 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink. Позднее его увидят зрители телеканала СТС. Производством сериала занималась студия Black Box Production совместно с «НМГ Студией» и АНО «Большая перемена» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).





«Проект является для меня особенным, ведь в нем мне удалось невозможное: из кадета я стал богатырем», — поделился Александр Головин.





Актер выразил надежду, что волшебство настигнет и зрителей. Сериал он сравнил с подарком Деда Мороза под елкой. Артист отметил, что выйдет он сразу целиком, а не «по одной серии в неделю».





Режиссер сериала уточнил, что в проекте осовременили сказочных персонажей. Создатели постарались подойти к образам небанально и придумать каждому интересные особенности, но при этом учитывать «базу».









Фото: Пресс-служба ИРИ



