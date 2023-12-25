Нижегородский симфонический оркестр отправился в гастрольное турне по Китаю

Нижегородский академический оркестр отправился с гастролями в Китай. Об этом говорится на сайте Государственной академической филармонии имени Ростроповича.





Гастроли проходят с 24 декабря по 16 января при поддержке губернатора Андрея Никитина и правительства Нижегородской области. Оркестр посетит семь городов КНР. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист России Владимир Понькин разделит дирижерский пульт с лауреатом международных конкурсов Игорем Берендеевым.





Первый концерт в честь 130-летия со дня рождения основателя республики Мао Цзэдуна запланирован в городе Чанша. Затем коллектив посетит Чэньчжоу, Юэан, Чжучжоу, Баоцзин и Чжэнчжоу. Завершатся гастроли выступлением в Тяньцзине. Всего состоится 12 концертов, оркестр представит зрителям пять программ.









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