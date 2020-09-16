Названы победители конкурса «Малая Родина»

16.09.2020
В конкурсе краеведческих информационных материалов «Малая Родина» приняли участие музейные сотрудники, волонтеры культуры и краеведы. В своем приветственном слове замминистра культуры Рф Ольга Ярилова выразила благодарность всем участникам конкурса.
«Очень важно, чтобы он не стал разовой акцией. Такие мероприятия вносят важный вклад в сохранение истории нашей страны. Благодаря конкурсу «Малая Родина» появится электронная база краеведческих материалов, каждый из которых – уникальный рассказ автора о судьбе родного края», – отметила Ярилова.
По итогам первого этапа на конкурс было отобрано 50 работ-финалистов. В ходе заключительного этапа жюри провело повторную оценку присланных материалов по критериям доступности изложения, оригинальности подачи, литературной грамотности, качества и глубины краеведческого исследования.
Победителем конкурса «Малая Родина» 2020 года стала Екатерина Плешакова из Саратовской области, которая подготовила материал о ветеране санэпидслужбы Маргарите Якимовой. Второе место в конкурсе заняла Любовь Потехина с историей о декабристе Дмитрии Завалишине, изменившем Читу. Третье место жюри присудило Жоре Хачяну из Кемеровской области, рассказавшему о рабочем поэте из глубинки Леониде Торгаеве.