Корабль из легенд майя найден у берегов Мексики

Судно перевозило на Кубу индейцев, проданных в рабство, сообщает Associated Press.

Люди из племени майя были захвачены в плен во время восстания 1847-1901 годов, вошедшего в историю как «Война каст». Корабль La Unión шел в Гавану в сентябре 1861 года, во время плавания его котлы взорвались, в результате он затонул у порта Сизаль в мексиканском штате Юкатан.

В результате погибла половина из 80 членов экипажа, а также 60 пассажиров, находившихся на борту в качестве «живого груза». Спустя 160 лет затонувшее судно было найдено на расстоянии около 3,7 километра от порта на глубине примерно семи метров местным рыбаком, который привел археологов к месту находки.

По словам археолога Института Хелена Барбы Майнеке, жители Сизаля передавали легенду о корабле рабов, утонувшим вместе с десятками майя во время войны каст, из поколения в поколение. Местоположение корабля совпадает с историческими сообщениями о катастрофе, также найдено столовое серебро с эмблемой фирмы, эксплуатировавшей корабль.