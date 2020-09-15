Охлобыстин признался, что его дети не хотят идти по его стопам

Актер рассказал о своих желаниях, творчестве и планах в интервью изданию «Невские новости».

По словам актера, Северная столица дарит ему большое вдохновение в жизни. В детстве он обманывал родителей, чтобы погулять по улочкам Ленинграда, рассказал Охлобыстин.

Дети актера не желают идти по его стопам и становиться актёрами, потому что творческая профессия – не та сфера, куда нужно протежировать, здесь нужен талант, подчеркнул актер. Поэтому отпрыски артиста решили выбрать профессии биологов, медиков и языковедов. Только один сын поступил на сценарный факультет, так как его всегда интересовала литература, рассказал Охлобыстин.

По словам актера, его мечта – подняться с женой на «К-2», вершину, которую называют «пик-убийца». «Хотели бы съездить на Азорские острова, там какая-то божественная красота. Если, конечно, будет возможность. Мы вообще любим обычный туризм, мы не гламурные люди», – отметил Охлобыстин.