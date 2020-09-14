Петербургский театр Эйфмана обвинил активистов в искажении фактов о сносе дома Басевича

Ранее здание было передано под будущее общежитие балетного коллектива, говорится в заявлении учреждения.

Дом Басевича, расположенный на Большой Пушкарской улице, 7, находится сейчас в аварийном состоянии. В 2019 году он был передан в оперативное управление театру Эйфмана для размещения общежития творческого коллектива.

Однако активисты опасаются, что ситуация будет использована для сноса дома Басевича, построенного в 1912 году. Администрация Петроградского района сообщала, что по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова в ближайшую среду пройдет общественное обсуждение реконструкции этого здания с участием градозащитников.

Ранее в августе рабочая группа городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) одобрила концепцию реконструкции, по которой исторический облик дома Басевича будет сохранен.

Сейчас здание поражено ядовитой плесенью и представляет собой руины. Однако принятый план реконструкции предусматривает не снос строения, как заявляется градозащитниками, а сохранение 1-5-го этажей лицевого флигеля и воссоздание аварийных 6-го этажа и мансарды.