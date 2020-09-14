Фильм «Социальная дилемма» от Netflix вызвал в соцсетях страх перед соцсетями

Лента Джеффа Орловски приводит мнения экспертов об угрозах ставших привычными сервисов, пишет РИА Новости.

Агентство обобщило отзывы пользователей соцсетей на содержащиеся в фильме оценки опасностей, которые содержат Twitter, Facebook и Instagram.

«Посмотрела «Социальную дилемму», и мне захотелось выбросить телефон в окно. Пришла к двум выводам: 1) если бы не миллиардеры, мы не оказались бы в такой ситуации; 2) социальные сети — самая большая угроза», — пишет @lidlbigthings.

Бывший исполнительный директор Twitter Джефф Сейберт отметил: «Мое желание в том, чтобы люди узнали, что каждое их действие онлайн отслеживается и фиксируется. Даже то, какие изображения вы смотрите и в течение какого времени».

«Социальная дилемма» — страшный фильм, но в нем говорится правда… Продукт — это постепенное изменение вашего поведения и восприятия», — пишет @shivamkimothi.