Стала известна фамилия нового гендиректора «Ленфильма»

Им стал глава 1stMediaInvest Федор Щербаков, ранее работавший в ОАО «Стройтрансгаз», сообщает Росимущество.





Пресс-служба ведомства опубликовала сообщение о том, что полномочия Инессы Юрченко, которая была врио гендиректора киностудии с февраля 2020 года, прекращены. В конце декабря прошлого года с этой должности решением министра культуры был снят Эдуард Пичугин.





У киностудии имеются финансовые проблемы, поэтому главной задачей нового руководителя станет погашение долгов. О Федоре Щербакове известно, что ранее он работал в ОАО «Курорты Северного Кавказа», являлся гендиректором АНО «Спорт Высших Достижений» Олимпийского комитета РФ, работал в ОАО «Стройтрансгаз». Еще раньше Щербаков трудился в администрации Волгоградской области, также некоторое время занимал пост помощника министра регионального развития РФ.





Этим летом киностудия «Ленфильм» предупредила о мошенниках, зовущих на съемки. Гражданам рассказали о том, что Instagram-аккаунт, который приглашает всех желающих участвовать в съемках студии, не имеет к ней никакого отношения.





«Сразу хотим предупредить: все объявления подобного рода являются мошенничеством. В связи с тем, что подобные объявления продолжают появляться в социальных сетях, просим всех соблюдать осторожность», — предостерегли в киностудии.