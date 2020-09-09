Под Липецком местные жители поставили под угрозу поселение бронзового века

Об этом сообщают «Вести. Липецк».





Раскопки в Ссёлках были начаты ещё в 1959 году и с тех пор неоднократно возобновлялись. На месте древнего посёлка были найдены артефакты не только из эпохи бронзы, но и и более раннего мезолита — 7-9 тысяч лет до н.э.





Археологи считают, что в доисторические времена здесь жили племена животноводов — об этом свидетельствуют найденные предметы. Первыми следы древнего стойбища обнаружили специалисты Ленинградского отделения Института археологии Академии Наук СССР, а спустя сорок лет их дело продолжили учёные ЛГПУ.





В прошлом году завершился очередной этап раскопок, но поскольку местные жители начали стихийно добывать на объекте песок, то археологи приняли решение возобновить работы, чтобы сохранить уникальное историческое наследие. На объекте «Поселение Ссёлки-11» работают волонтёры и студенты ЛГПУ.

Им удалось найти не только фрагменты керамики, но даже зубы животных. Позже все найденные артефакты идентифицируют и тщательно изучат.



